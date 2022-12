A interlocutores, Bolsonaro elogia indicação de Múcio para a Defesa : “um bom nome"

Apoie o 247

ICL

247 - Prestes a deixar o governo, Jair Bolsonaro (PL) elogiou a indicação do ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Mùcio Monteiro para comandar o Ministério da Defesa no terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o jornal O Globo, Múcio, que foi confirmado no cargo nesta sexta-feira (9) , pretende se reunir com o atual ocupante do Palácio do Planalto nos próximos dias.

“Segundo pessoas com acesso ao Palácio do Alvorada, Bolsonaro elogiou a escolha de Múcio e disse ser ‘um bom nome’ para estar à frente das Forças Armadas”, destaca a reportagem. Ainda segundo o periódico, um encontro entre eles também é visto por aliados do Planalto como “um caminho para distensionar a relação com militares”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.