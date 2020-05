"A paciência que chegou ao fim é a da sociedade", diz presidente da OAB a Bolsonaro

“A única paciência que chegou ao fim, legitimamente e com razão, é a paciência da sociedade com um governante que negligencia suas obrigações", afirmou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. "O que ele gostaria é que a Constituição fosse aplicada, sem a parte sobre 'moralidade', e 'impessoalidade'", acrescentou edit

247 - O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, reagiu às declarações de Jair Bolsonaro e a sua participação em ato pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Santa Cruz rebateu a afirmação de Bolsonaro que se disse impaciente com os limites que vêm sendo impostos por outros Poderes, como as seguidas derrotas no Supremo e no Congresso.

“Os limites que existem são os da Constituição, e valem para todos, inclusive e sobretudo para o presidente. A única paciência que chegou ao fim, legitimamente e com razão, é a paciência da sociedade com um governante que negligencia suas obrigações, incita o caos e a desordem, em meio a uma crise sanitária e econômica”, reagiu o líder dos advogados brasileiros.

Nas redes sociais, Santa Cruz acrescentou que a impaciência de Bolsonaro é porque a Constituição e não os seus desejos estão sendo aplicados.

"Bolsonaro saiu às ruas pra dizer que a Constituição vai ser aplicada. Mas é justamente isso que está sendo feito e o decepcionando fortemente. O que ele gostaria é que a Constituição fosse aplicada, sem a parte sobre "moralidade", e "impessoalidade" - e isso não vai ocorrer", afirmou.

Bolsonaro saiu às ruas pra dizer que a Constituição vai ser aplicada. Mas é justamente isso que está sendo feito e o decepcionando fortemente. O que ele gostaria é que a Constituição fosse aplicada, sem a parte sobre "moralidade", e "impessoalidade" - e isso não vai ocorrer. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) May 3, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.