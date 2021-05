'A partir de maio, 100% das mortes por Covid-19 são responsabilidade de Bolsonaro', diz Gonzalo Vecina

"Cinco meses são suficientes para vacinarmos 100% da população adulta do Brasil, mas nós não compramos vacina. Não temos vacinas, temos mortes", disse o fundador da Anvisa edit

247 - Em entrevista à DCM TV neste sábado (8), o fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gonzalo Vecina, afirmou que todas as mortes por Covid-19 que ocorrerem a partir de maio de 2021 são de inteira responsabilidade de Jair Bolsonaro.

Isso se dá, segundo Vecina, porque já era possível ter garantido a imunização de toda a população brasileira contra a doença, mas Bolsonaro não teve tal capacidade. "A partir de maio, 100% das mortes que nós tivemos são responsabilidade de Bolsonaro. Porque teria condição de vacinar a população inteira do Brasil até maio. Então, todos que morrerem após maio são responsabilidade exclusiva, todos, 100% do Bolsonaro. Cinco meses são suficientes para vacinarmos 100% da população adulta do Brasil, mas nós não compramos vacina. Não temos vacinas, temos mortes".

Para o sanitarista, metade dos óbitos que ocorreram antes de maio deste ano são culpa de Bolsonaro.

Assista à entrevista na íntegra:

