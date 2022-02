“A pessoa já faleceu, não tem mais necessidade”, diz Bolsonaro sobre decretos de luto (vídeo)

Apoie o 247

247 - Comentando sobre os decretos de lutos, emitidos pela presidência na morte de alguém que o governo considera notável, em sua transmissão nas redes sociais nesta quinta-feira, 3, Jair Bolsonaro (PL), que recentemente decretou luto pela morte do seu guru ideológico Olavo de Carvalho, explicou porque muitos decretos foram revogados.

“A pessoa, obviamente, já faleceu. Não tem mais finalidade ter o decreto de luto incorporando aquela quantidade enorme de decretos do Brasil. E nós também renovamos alguns decretos”, disse.

“Falaram que eu revoguei o decreto de luto do Padre Cícero. Começaram, a esquerda, né? A oposição… ‘Olha só’! Eu não tenho respeito com Padre Cícero e não sei o quê… Liguei no mesmo dia por chefe da Secretaria de Assuntos Jurídicos e falei: “ô Pedro, vamos aí republicar o decreto de luta do Padre Cícero. Não tinha necessidade de existir o decreto mais”, afirmou.

Novo ataque aos governadores

Na live, Bolsonaro voltou a atacar os governadores, atribuindo a culpa da dificuldade econômica do País às políticas de isolamento social e medidas restritivas tomadas na pandemia.

"Não precisava ter bola de cristal. Vai deixar todo mundo ficar em casa e destruir cadeias produtivas. O informal não vai conseguir vender. Vai quebrar empresas. Vai levar muita gente para a miséria. Colaboramos com o Auxílio Emergencial 2020", comentou.

"Imagine 38 milhões de famílias sem ter o que comer. Muitos não tinham o que comer na geladeira, hoje tem. Critique os governadores do PT, PSB", completou, mirando em dois partidos que devem formar aliança em 2022, em torno da candidatura do ex-presidente Lula (PT), principal oponente de Bolsonaro, à presidência.

