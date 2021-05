'A represa da democracia começou a se romper em 2014, por causa de Aécio Neves', diz consultor de crises ligado ao Centrão

Consultor de crises Mário Rosa afirmou ao programa "Sua Excelência, O Fato" que uma operação ilegal "da Polícia Civil mineira com a PF da Lava Jato”, que apreendeu "um avião que levava integrantes da campanha vitoriosa de Fernando Pimentel", em 2014, foi "o marco do início do déficit de democracia no Brasil" edit

247 - Ao encerrar uma participação no programa "Sua Excelência, O Fato" (a partir do minuto 59 do vídeo no link abaixo), dos jornalistas Luís Costa Pinto e Eumano Silva, o consultor de crises Mário Rosa estabeleceu um marco teórico para o começo do desmonte da democracia brasileira: a noite do domingo em que ocorreu o 2º turno da eleição presidencial de 2014.

“Um avião que levava integrantes da campanha vitoriosa de Fernando Pimentel, de Belo Horizonte para Brasília, foi apreendido numa operação ilegal da Polícia Civil mineira com a PF da Lava Jato”, lembra Rosa. “Pimentel era governador eleito pelo PT em Minas, ainda no primeiro turno. Aquela ilegalidade, que virou uma Operação Acrônimo depois desmontada pela Justiça e pelo Ministério Público, é o marco do início do déficit de democracia no Brasil”.

Jornalista, ex-colaborador do líder do governo Bolsonaro Ricardo Barros no Ministério da Saúde (no período Temer), amigo de diversas lideranças do PP, estruturador da campanha de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados, Rosa não conseguiu explicar quais são as linhas de defesa razoáveis do Palácio do Planalto e do presidente Jair Bolsonaro a partir das revelações que ficam patentes na CPI do Genocídio.

A partir daí, ele tentou fazer um exercício hipotético, no curso do programa, da possibilidade de o debate eleitoral de 2022 não ocorrer em torno das centenas de milhares de mortes de brasileiros durante a pandemia por Covid-19. Mas, sim, em razão de outros fatores como a economia. Ao ser lembrado do iminente racionamento de energia elétrica – o que impactará investimentos, inflação e desemprego – Mário Rosa admitiu, enfim, que o governo Bolsonaro não tem uma linha de defesa razoável para se contrapor à oposição na campanha eleitoral que já se iniciou.

Veja aqui o programa Sua Excelência, O Fato desta segunda-feira (31).

