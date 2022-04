"A tortura é imoral", diz Santos Cruz após revelação de áudios da ditadura: "negar é besteira"

Apoie o 247

247 - Ex-ministro e hoje um dos principais desafetos de Jair Bolsonaro (PL), Carlos Alberto dos Santos Cruz (Podemos), militar da reserva, falou ao UOL sobre a revelação de áudios que comprovam que ministros do Superior Tribunal Militar (STM) sabiam da prática de tortura durante da ditadura.

>>> "Para que não aconteça mais", diz Miriam Leitão sobre áudios que comprovam prática de tortura na ditadura militar

Ele defendeu possíveis investigações sobre os fatos por especialistas no campo legal e afirmou que não é mais possível negar a tortura durante o regime militar. "A tortura é imoral e errada, seja quando for. Não pode ser aceita. Você não pode nem aceitar nem fazer apologia à prática. Aquilo foi um período de muita violência em que as pessoas eram muito contaminadas. Era um ambiente político problemático em que a ideologia e o fanatismo colaboravam. Houve violência no processo e negar é besteira".

Declaração de Santos Cruz surge em meio ao silêncio dos atuais comandantes das Forças Armadas. Quem também se manifestou foi o vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), general da reserva, que debochou dos pedidos de investigação.

"Há muita fanfarronice. Tem gente que nem é militar e faz apologia como se fossem coisas heroicas. Você vê pessoas que nasceram 30 anos depois da ditadura apoiando as práticas. Deputados se envolvem com isso porque não têm condição de discutir coisas válidas", disse ainda Santos Cruz.

