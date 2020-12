“A vacina é um direito, e não uma obrigação”, afirma Rui Costa Pimenta

“É inútil tentar mudar a opinião de uma pessoa pela força. Toda luta política deve partir do princípio do respeito àquela opinião. Você teria que convencer a pessoa com argumentos, com fatos, e não na base do chicote”, disse o presidente do PCO à TV 247. Assista edit

247 - Em entrevista à TV 247, o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, se colocou contrário à obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Para ele, a vacina é um direito universal, mas não uma obrigação, na medida em que se faz necessário respeitar as decisões individuais de cada um.

“A vacina é um direito, e não uma obrigação. Essa deveria ser a posição. Acho muito errado forçar pessoas que por uma crença religiosa ou por opinião pessoal não queiram tomar a vacina”, falou.

Segundo Rui, sua posição está baseada em princípios fundantes da política popular e revolucionária. “Uma coisa básica na política popular, na política revolucionária, é inclusive um princípio do marxismo, é que é inútil tentar mudar a opinião de uma pessoa pela força. Toda luta política deve partir do princípio do respeito àquela opinião, mesmo que você seja profundamente oposto. Você teria que convencer a pessoa com argumentos, com fatos, e não na base do chicote. Isso é uma coisa muito básica de qualquer política popular. Eu realmente não entendo onde a esquerda quer chegar com isso. É uma esquerda muito autoritária. Não vai dar certo”.

