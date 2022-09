"A vida ensina a gente", diz Dilma sobre pedido de perdão de Felipe Neto

O youtuber pediu perdão à ex-presidente por tê-la agredido e apoiado o golpe que a derrubou. Ele ainda se emocionou ao relatar o encontro com a petista edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) comentou no Twitter na manhã desta terça-feira (27) o pedido de perdão que recebeu do youtuber Felipe Neto. Eles se encontraram no domingo (25).

"A vida ensina a gente", afirmou Dilma em vídeo no qual Felipe Neto relata a conversa com a petista.

Eu também fico feliz por você, @felipeneto. A vida ensina a gente.

Um beijo grande. September 27, 2022

