“A violência política está instalada no país”, diz Alice Portugal

“É um terror para que a população se afaste do processo eleitoral”, disse a deputada federal Alice Portugal edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) classificou o assassinato de Marcelo Arruda, morto pelo policial bolsonarista Jorge da Rocha Guaranho, foi uma execução.

“A violência política está instalada no país”, afirmou a parlamentar durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247.

“A atitude de execução que foi tomada em nome de uma divergência política com gritos fanáticos como se estivéssemos tratando de um fundamentalismo levou a um espanto total do país. Isso nos preocupa e não queremos novos Marcelos, novas Meirelles”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ela, “o que está em risco são as eleições”. “O que está em risco é a paz nas eleições. O que está sendo anunciado é um terror para que a população se afaste do processo eleitoral. Não vamos admitir que isso aconteça”, denunciou a deputada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alice Portugal disse ainda que “isso é um golpe contra a democracia”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É um desespero para tentar ganhar uma eleição perdida. A população está falando: eu quero Lula de volta. Sabemos que as eleições só se ganham com as urnas abertas. É preciso que o eleitor vá às urnas. Eles usam a violência para afastar o povo das urnas”, frisou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE