"A volta da fome: o cenário assustador de um país sem governo" é tema do programa do Prerrogativas deste sábado (16)

Participam do debate o ex-diretor-geral da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) José Graziano, a ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello, a também ex-ministra do Desenvolvimento Social Márcia Lopes e o educador e ativista Douglas Belchior

247 - O programa do grupo Prerrogativas deste sábado (16), Dia Mundial da Alimentação, promove um debate em parceria com o Instituto Fome Zero para apontar os caminhos e soluções para um novo ciclo de combate à fome, bem como denunciar o descaso do governo federal.

Atualmente, a fome atinge diretamente mais de 20 milhões de brasileiros e voltou a colocar mais da metade da população em estado de insegurança alimentar.

Sob a moderação do linguista Gustavo Conde, participam do debate o ex-diretor-geral da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) José Graziano, a ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello, a também ex-ministra do Desenvolvimento Social Márcia Lopes e o educador e ativista Douglas Belchior.

O programa vai ao ar todos os sábados, a partir das 11h30 pelo canal do grupo Prerrogativas no YouTube e com retransmissão pela TV 247,

