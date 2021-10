"A volta do Lula já está normalizada", diz Celso Amorim

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-chanceler Celso Amorim, em entrevista à TV 247, afirmou que a vitória do ex-presidente Lula em 2022 já é amplamente reconhecida nos círculos de poder brasileiros. Entre o empresariado, relatou Amorim, já se aceita que o petista não tentará nenhuma espécie de “vingança”.

“Acredito que a volta do Lula já está normalizada. Há no empresariado, inclusive muitos que tão abertamente aderiram ao Bolsonaro, o temor de alguma ação, mas todos sabem que o Lula não é movido a vingança e nunca foi e que o Lula tem uma visão ampla”, disse.

O próprio agronegócio, que vem sendo favorecido pelo governo Jair Bolsonaro, começa a entender que a destruição do país promovida nos últimos anos é prejudicial aos negócios.

PUBLICIDADE

“Quando via aquela turma do agronegócio fazendo propaganda contra o Lula e a favor do golpe no 7 de setembro, ficava pensando que o agronegócio talvez tenha sido o setor, do ponto de vista da política externa, que mais se beneficiou no governo [Lula]. Todos esses mercados nos países árabes, na África e na China foi obra da política externa. Aliás, a própria indústria foi também, com exportações para a América Latina e outros lugares. Mas, infelizmente, a indústria não fala mais no Brasil. Até o agronegócio mais estruturado, que percebe a importância de o Brasil não ser visto como um país que está destruindo a Amazônia, que percebe que é importante não xingar os chineses, até esses eu acho que apoiarão o Lula”, prosseguiu o ex-ministro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE