Abaixo-assinado pede que Sara Winter seja processada por divulgar dados de criança que foi abusada

Petição passou de 100 mil assinaturas e solicita que a bolsonarista seja punida com base no ECA edit

Revista Fórum - Um abaixo-assinado online pede que a extremista Sara “Winter” Giromini seja processada por expor em redes sociais os dados da criança de 10 anos estuprada pelo tio por quatro anos, que engravidou. A petição já ultrapassou de 100 mil assinaturas e sua meta são 150 mil apoios. A assinatura pode ser feita clicando aqui.

A comunidade católica Porta Fidei também é apontada como divulgadora dos dados e, por isso, o documento pede que ela seja também processada. Para os autores do abaixo-assinado, a divulgação colocou a segurança da menina em risco.

No texto, os autores do movimento dizem que Sara e a Porta Fidei postaram o nome da criança em suas redes sociais e o hospital onde seria feita a interrupção de sua gravidez. Com isso, ativistas contra o aborto foram à porta do local para tentar impedir o procedimento. Por esse motivo, lembra o texto, a menina e sua avó tiveram que entrar no hospital no porta-malas de um carro.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.