ABI aciona Conar e Procon pela retirada de propagandas da Taurus para o 7 de Setembro

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) acionou o Conar e o Procon pela retirada imediata de um anúncio veiculado pela Taurus em que oferece “condições especiais” para a compra de carabinas e fuzis, descontos pelo 7 de Setembro, informou coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo .

As condições fazem parte da “Semana Brasil”, uma campanha do governo Jair Bolsonaro para estimular descontos. A Taurus também anunciou uma coleção de armas comemorativas do 200º aniversário da independência do Brasil.

Segundo a ABI, a empresa de armas precisa ser punida por ferir o Código de Defesa do Consumidor e as regulamentações da publicidade. A associação também requisitou que a empresa se retrate publicamente e promova ações de conscientização sobre uso, posse e porte de armas de fogo.

“A publicidade visa associar a comercialização de armas de fogo com o patriotismo brasileiro, utilizando-se dos fomentos de incentivos às armas para criar uma ideia de ‘heroísmo nacional’, em que seria necessária a utilização de armas para a proteção da nação, especialmente considerando a data de 7 de setembro”, afirma a ABI.

O advogado Carlos Nicodemos, autor da reclamação, aponta que as propagandas da Taurus em suas redes sociais não observaram as normas do setor, que pressupõem informações sobre o produto e seu risco à comunidade.

