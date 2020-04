ABI vai protocolar pedido de impeachment de Bolsonaro

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) irá ingressar com um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro em decorrência do posicionamento adotado por ele durante a pandemia do novo coronavírus, além dos constates ataques feitos por ele contra a democracia e as instituições.

"Ele tem tido um comportamento irresponsável na pandemia, que pode ser a maior crise humanitária nas últimas décadas. O que está em questão não é mais política, mas saúde pública", disse o vice-presidente da ABI, Cid Benjamin, segundo reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Atualmente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) tem 24 pedidos de impeachment protocolados para análise. Segundo Benjamin, o volume “ajuda a criar uma massa crítica”. “Ele tem mostrado que não tem interesse em mudar seu comportamento, então tem que ser afastado", destaca.

