Abin de Bolsonaro teria monitorado Jean Wyllys e ex-coordenador do Ibama

247 - Desde o início da Operação First Mile , a Polícia Federal (PF) vem investigando quem teria sido monitorado ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro (PL). Dentre as vítimas estão alvos políticos e servidores públicos.



Um dos possíveis espionados seria o ex-deputado Jean Wyllys, que teria tido seus passos monitorados pela Abin. Apenas com o número de telefone era possível acompanhar a localização do aparelho da vítima, conforme divulgado pelo Globo .



Também foram alvos do monitoramento o jornalista e fundador do The Intercept Glenn Greenwald e seu marido, o deputado federal David Miranda, que morreu no ano passado. Há ainda a suspeita de servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) envolvidos com as operações contra o garimpo ilegal na Amazônia, que também foram monitorados, em especial, Hugo Ferreira Netto Loss, então coordenador de Operações de Fiscalização do órgão ambiental.

