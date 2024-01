Abin também monitorava entorno dos filhos de Bolsonaro

Além de desafetos do governo passado, a Abin espionou ilegalmente pessoas que se relacionavam com os filhos de Jair Bolsonaro edit

247 - A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) não só monitorou ilegalmente autoridades públicas consideradas "adversárias" do governo Jair Bolsonaro (PL), mas também pessoas ligadas aos filhos do então chefe do Executivo, informa Ana Flor, do g1.

De acordo com informações obtidas por interlocutores da Polícia Federal envolvidos nas investigações, um dos casos mais alarmantes envolve um amigo próximo de Jair Renan Bolsonaro. A investigação aponta que a Abin monitorou a localização dessa pessoa e também espionou suas comunicações por computador.

Embora a coleta de dados e provas ainda esteja em andamento, os investigadores já identificaram o uso de recursos do Estado brasileiro, através da Abin, para tratar de assuntos pessoais da família Bolsonaro. Em várias ocasiões, Jair Bolsonaro deixou claro seu desejo de ter "sua polícia" e afirmou que não toleraria qualquer dano à sua família e amigos.

A situação ganha contornos ainda mais delicados com a confirmação de que, além do círculo próximo dos filhos de Bolsonaro, autoridades de alto escalão também foram alvo desse monitoramento ilegal. Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, bem como o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e o então governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

