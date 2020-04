Abre-fecha de atividades no Brasil aprofunda crise

Dois meses após a chegada da covid-19, no Brasil, não existe um plano geral nem normas consensuais para enfrentar a doença e os desafios que ela acarreta quanto ao isolamento social e ao funcionamento de atividades econômicas edit

247 - O Brasil não tem um protocolo nacional para enfrentar os desafios da luta contra o coronavírus.

Reportagem do jornalista Fernando Canzian na Folha de S.Paulo, mostra que o efeito “abre e fecha” é hoje o maior desafio de estados.

O impacto do coronavírus será diferente em muitas das 27 unidades da Federação e 5.569 municípios, o que tende a provocar ondas intermitentes de paralisação, aponta a reportagem.

Com a posição intransigente de Jair Bolsonaro em defesa da volta indiscriminada dos brasileiros ao trabalho, há uma interdição de debate sobre o assunto até mesmo dentro do governo federal. Esta foi uma das razões da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O governo do estado de São Paulo decidiu na sexta-feira (17) prorrogar novamente o isolamento social até 10 de maio.

O secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, lamenta a falta de um protocolo nacional, o que leva diferentes estados e municípios a adotarem medidas distintas, tornando pouco previsível a evolução da curva de casos no país como um todo.

