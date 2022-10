Abstenção cai pela primeira vez desde 2002 no 2º turno da eleição

Dados do TSE mostram que a abstenção subiu nos estados mais afetados pelas ações da PRF durante o segundo turno da eleição neste domingo, 30 edit

247 - Pela primeira vez desde 2002 que a taxa de abstenção no segundo turno da eleição foi menor do que no primeiro.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não compareceram para votar 20,57% dos eleitores, após a apuração de 99,84% das urnas apuradas – sendo que no primeiro turno a taxa foi de 20,95%.

Durante este domingo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou operações envolvendo transporte de eleitores, principalmente no Nordeste – onde o eleitorado é majoritariamente lulista.

Dados do TSE mostram que a abstenção subiu nos estados mais afetados pelas ações da PRF.

