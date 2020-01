Abstinência não pode ser nossa única nem principal política, diz ministro da Saúde

247 - Responsável pela pasta que bancará a propaganda do governo federal de combate à gravidez precoce, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, discorda da ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, e afirma que a abstinência sexual não pode ser a única política de enfrentamento do problema. A informação foi publicada pela coluna Painel. De acordo com o titular da pasta, “mensagem do comportamento responsável é válida. É uma vida, é o afastamento da escola. Mas não se pode minimizar a discussão e dar ênfase só para isso".

“É um problema complexo. Tenho apostado muito em informar as consequências, porque acredito que esse seja um ponto essencial para a conscientização”, diz o ministro.

De acordo com o titular da pasta, questões religiosas não devem pautar a discussão. “As campanhas falarem sobre isso [iniciação sexual tardia], eu não vejo problema. O que não pode é que essa seja a nossa única política. Não pode ser nem a única, nem a principal”, diz.