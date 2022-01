Academia Nacional de Medicina pode cassar Queiroga

Apoie o 247

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é cardiologista, deve perder um dos mais importantes títulos que um médico pode ter no Brasil: o de vice-presidente honorário da Academia Nacional de Medicina. A entidade foi fundada em 1829 e é a mais importante instituição do setor do Brasil - a cassação de Queiroga, se confirmada, será o maior símbolo de seu ostracismo e condenação pela categoria.

Ganhou corpo entre os integrantes da Associação um movimento propondo cassação da honraria do ministro. Uma carta assinada por 51 titulares da entidade pede a destituição de Queiroga da vice-presidência. O presidente da ANM, Francisco Sampaio, convocou uma reunião extraordinária de diretoria para esta quinta-feira (27), informa Lauro Jardim em O Globo.

Se o pleito for aprovado será convocada uma assembleia para a votação final. De acordo com o estatuto da Academia Nacional de Medicina, todos os ministros da Saúde são nomeados automaticamente a vice-presidentes honorários e Queiroga poderá ser o primeiro a perder o título.

