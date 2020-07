Ação contra Regina Duarte por apologia à tortura é arquivada

Decisão da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro suspendeu parte da ação que pedia indenização de R$ 70 mil em danos morais da atriz e ex-secretária de Cultura Regina Duarte por fazer apologia à tortura edit

Sputnik - A 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro decidiu suspender parte da ação que pedia indenização de R$ 70 mil em danos morais de Regina Duarte por fazer apologia à tortura.

A ação foi movida por Lygia Jobim após entrevista de Duarte, então secretária de cultura do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), à emissora CNN Brasil. Na ocasião, Duarte cantou música do regime ditatorial e disse que "a humanidade não para de morrer. Se você falar 'vida' do outro lado tem 'morte'. Sempre houve tortura".

Lygia Jobim é filha do diplomata José Pinheiro Jobim, que foi sequestrado, torturado e morto por oficiais da ditadura em 1979.

Em sua decisão, a juíza Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho alegou que Duarte não pode responder como pessoa física pelos seus comentários. Todavia, a União ainda responde ao processo.

A Comissão Nacional da Verdade concluiu que 434 pessoas foram mortas pela ditadura militar — e os corpos de 210 dessas vítimas nunca foram encontrados. A CNV também concluiu que o Estado brasileiro foi responsável, por ação ou omissão, pela morte de 8.350 indígenas — e estima que este número "deve ser exponencialmente maior".

