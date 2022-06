Ação da PM no Mato Grosso do Sul deixa pelo menos um indígena morto e sete feridos

Apoie o 247

ICL

Por Caroline Oliveira e Murilo Pajolla, Brasil de Fato - A repressão de policiais militares à retomada do território Guapoy, no município de Amambaí (MS), ocorrida nessa sexta-feira (25), deixou pelo menos um morto e 10 feridos. O número pode ser maior, de acordo com entidades indígenas.

A morte de Vito Fernandes, de 42 anos, foi confirmada pelo serviço social do Hospital Regional de Amambaí. Ele morreu durante a ação policial. Ele chegou ao hospital sem vida, com três perfurações de armas de fogo pelo corpo. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

O Hospital Amambaí também confirmou que liberou três indígenas feridos e transferiu outros quatro, que apresentam ferimentos mais graves, para hospitais da região com mais estrutura. Três policiais também foram atendidos, mas liberados após seis horas de observação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) fala em três indígenas desaparecidos, duas mulheres e uma criança de sete anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Aty Guasu, principal entidade representativa dos Guarani Kaiowá, publicou em nota que dois jovens foram mortos. "Já são dois mortos, podendo ser maior o número (a comunidade fala em pelo menos quatro), e ao menos 10 feridos", diz o texto.

A entidade informou que policiais militares e pistoleiros contratados por fazendeiros expulsaram indígenas que haviam acabado de promover uma retomada no território Guapoy, sem ordem judicial de reintegração de posse. A organização também relatou que policiais teriam tentado impedir o atendimento de dois feridos no hospital de Amambai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a entidade indígena pediu que "o direito à vida seja respeitado e que a demarcação [da terra indígena] seja realizada".

Medo de um novo massacre

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi), órgão ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), diz ter medo de que o conflito "evolua rapidamente" para um novo massacre contra os Guarani Kaiowá, como o de Caarapó, também no Mato Grosso do Sul, em 2016. Na época, fazendeiros reagiram após indígenas retomarem a Fazenda Yvu. Cerca de 100 homens armados invadiram o território, mataram um indígena e feriram pelo menos outros seis.

"O Cimi pede, com urgência, o envolvimento de órgãos federais, bem como do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), a fim de controlar a situação e investigar os episódios", escreveu a entidade indigenista. A Polícia Federal (PF) afirmou que mandaria efetivo para o local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na região marcada pela violência, a tensão aumentou após o assassinato de um indígena guarani de 18 anos no dia 21 de maio deste ano. Segundo o Cimi, Alex Lopes foi morto quando foi coletar lenha nos limites da TI Taquaperi, onde morava. Ele teria sido atingido por cinco tiros e seu corpo levado para o outro lado da fronteira com o Paraguai, a cerca de 10 quilômetros do local da morte. Até agora ninguém foi preso e o caso segue sem solução.

O Cimi aponta que a Terra Indígena (TI) Amambaí é a segunda mais populosa do Mato Grosso do Sul, com 10 mil indígenas. O território Guapoy, retomado na quinta-feira (23), é considerado pelos Guarani Kaiowá uma terra ancestral que foi deixada de fora da demarcação da TI.

Apib responsabiliza Simone Tebet e "agrobanditismo"

Natural do Mato Grosso do Sul, o coordenador da Articulação dos Indígenas do Brasil (Apib), Eloy Terena, afirmou que o "Estado de Direito fracassou" no Mato Grosso do Sul. "A polícia militar, em regime de milícia privada dos fazendeiros, promove despejos sem ordem judicial. Já virou rotina. Um estado onde o agrobanditismo impera a custo do sangue indígena", publicou o advogado em seu perfil no Twitter.

Terena responsabilizou ainda o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e a senadora e pré-candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB), cuja base política está no Mato Grosso do Sul. "A polícia do estado do governador Azambuja e da senadora Simone Tebet está neste momento atacando os Guarani Kaiowá! Sob o argumento de cumprir a lei, estão atuando sem ordem judicial, afrontando decisão do STF", publicou a liderança indígena.

O outro lado

O Brasil de Fato solicitou um posicionamento para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e para a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Até a publicação desta reportagem, no entanto, não houve um retorno. O espaço está aberto para posicionamentos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE