Ação de Bretas contra advogados é abuso de autoridade, diz Cristiano Zanin

247 - O advogado Cristiano Zanin Martins, que atua na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que juntamente com outros advogados foi alvo de uma operação da Polícia Federal e teve as contas bloqueadas por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, afirmou que a ação teve o “objetivo de causar prejuízo aos nossos escritórios e às nossas reputações”. “A Lava Jato sempre foi inimiga da advocacia que atua para que seja exercido o direito de defesa assegurado pela Constituição da República”, disse Zanin em entrevista à Carta Capital.

“A Lava Jato está apunhalando o Estado de Direito há anos. Agora resolveu promover esse grande ataque à advocacia, que é o último escudo do cidadão contra o Estado que pratica abusos e que pratica lawfare. Aliás, em 2016 a Lava Jato já havia feito grampos ilegais no principal ramal do nosso escritório para acompanhar em tempo real a estratégia de defesa de um dos nossos clientes. Ou seja, a Lava Jato sempre foi inimiga da advocacia que atua para que seja exercido o direito de defesa assegurado pela Constituição da República”, afirmou Zanin.

Para o criminalista, Bretas cometeu abuso de autoridade ao determinar a ação contra os escritórios de diversos advogados no último dia 9. “O abuso de autoridade para mim está configurado. Fizeram esse ataque contra mim e contra diversos advogados com o objetivo de causar prejuízo aos nossos escritórios e às nossas reputações. E, no meu caso específico, ao menos, também para tentar causar prejuízos a alguns processos que estou conduzindo, buscando o reconhecimento de ilegalidades praticadas pela própria Lava Jato contra alguns clientes”, disse.

Zanin também disse esperar que o Supremo Tribunal Federal (STF) “exerça seu papel” e anule os atos decorrentes dos abusos” da Lava Jato. “Como advogado que atua há 20 anos na profissão, espero que a Suprema Corte exerça o seu papel de guardiã da Constituição e anule todos esses atos, como consta nos pedidos apresentados e, também, que os envolvidos nos abusos praticados sejam punidos”, destacou.

O advogado disse, ainda, que a notícia que vem sendo compartilhada por bolsonaristas de que teve R$ 237 milhões bloqueados é falsa. “É uma notícia falsa. Não houve a apreensão desse valor das minhas contas porque não tenho essa quantia. Mas poderia ter. Sempre trabalhei na iniciativa privada e há 20 anos exerço a advocacia, com atuação em casos relevantes no país e no exterior, como está registrado nos portais dos Tribunais. A Lava Jato está usando sua velha tática: usar seus obscuros aliados para promover a disseminação de mentiras e de desinformação para atacar a minha atuação como advogado, para causar prejuízos pessoais a mim”, ressaltou. “Os bolsonaristas, por sua vez, deveriam ter apreendido que não se pode confiar em político-juiz”, completou.