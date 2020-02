"Acha que é Deus", diz Major Olimpio sobre Rodrigo Maia

“Tem gente que acha que é Deus e tem gente que tem certeza. Ele [Maia] tem certeza, por enquanto, mas tenho certeza que o Senado será soberano”, disse o líder do PSL, Major Olimpio edit

247 - O senador Major Olimpio (PSL-SP) usou a tribuna para criticar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que, segundo ele, quer “impor” o projeto de reforma tributária com origem na Câmara.

“Tem gente que acha que é Deus e tem gente que tem certeza. Ele [Maia] tem certeza, por enquanto, mas tenho certeza que o Senado será soberano”, disse o parlamentar do PSL.

“Boa parte dos senadores aqui são signatários da PEC que está tramitando aqui, respondendo a ele, não queremos atrapalhar o país não. Reconhecemos que ele tem um poder muito grande, mas alto lá! Respeito ao Senado”, acrescentou.

O tucano Plinio Valério (PSDB-AM) pediu a palavra pra endossar as críticas contra Maia. ”Não sei quem disse a ele que ele manda no planeta. Pode ser que ele mande na Câmara, mas no Senado não. É bom que ele entenda isso: ele não vai pautar o Senado”, disse.