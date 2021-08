ACM Neto diz que PEC do voto impresso traz risco à democracia e anuncia voto contrário do DEM

Bancada do DEM orientará votação contrária à PEC do voto impresso na Câmara edit

247 - O presidente do DEM, ACM Neto, diz que a bancada do partido na Câmara será orientada a votar contra a PEC do voto impresso, que deve ir a plenário nesta terça-feira (10).

ACM Neto admite que haverá divisões internas, mas o partido manterá a orientação de votar contra a PEC, por considerar que a matéria traz muito mais insegurança ao sistema eleitoral e risco à democracia, do que qualquer outra coisa, conforme declarações ao Painel da Folha de S.Paulo.



