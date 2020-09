“Acordo entre Bahia e Rússia é uma vitória do povo brasileiro contra Bolsonaro”, diz PML

O jornalista Paulo Moreira Leite destacou que o acordo para trazer 50 milhões de vacinas russas na imunização contra o coronavírus à Bahia e a outros estados “é uma vitória do povo brasileiro contra Bolsonaro” . Assista sua participação no Bom Dia 247 edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite considerou que o acordo para trazer 50 milhões de vacinas russas na imunização contra o coronavírus à Bahia e a outros estados “é uma vitória do povo brasileiro contra Bolsonaro” e suas políticas negacionistas.

Nesta sexta-feira, Rui Costa (PT-BA), governador do Estado da Bahia, seguiu o exemplo do Paraná e anunciou parceria com a farmacêutica russa na aquisição da vacina Sputnik V.

Em participação no programa Bom dia 247 nesta sexta-feira (11), o jornalista disse que, contra a omissão do governo de Jair Bolsonaro, “os governadores se mobilizaram e começaram a firmar parcerias internacionais para adquirir as vacinas”. “Os governadores devem ser louvados, não fugiram de suas responsabilidades”, acrescentou.

"A única vacina que o governo federal demonstrou interesse", diz o jornalista, "é a vacina de Oxford", da Inglaterra, com suas testagens paralisadas após um voluntário apresentar fortes efeitos colaterais à substância.

Moreira também recordou que a medida do Supremo Tribunal Federal “que assegurava aos governos estaduais o direito de defender a saúde da população” foi fundamental durante a pandemia.

