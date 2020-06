Acuado, Bolsonaro faz encenação de diálogo

Jair Bolsonaro encontra-se politicamente isolado e acuado depois da prisão de Fabrício Queiroz, operador financeiro do seu filho Flávio no escândalo das rachadinhas. Nesse quadro, tenta lançar pontes de diálogo e posar de democrata edit

247 - A situação de isolamento político de Jair Bolsonaro fez com que ele criasse uma força-tarefa de ministros para buscar contato com alguns dos maiores críticos do governo, na política, no Judiciário e na sociedade civil, para enviar mensagens de paz e dizer que está disposto ao diálogo.

Mas por toda a parte reina a desconfiança de que o Bolsonaro tenta lançar essas pontes apenas porque se sente emparedado com a situação judicial de seus filhos —em especial, do senador Flávio Bolsonaro, envolvido no escândalo das rachadinhas, informa Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Todos temem que Bolsonaro será o mesmo de sempre, um radical de extrema direita que voltará a atacar as instituições caso a situação jurídica se normalize.

Bolsonaro já participou de manifestação em frente ao Exército, e pode voltar a qualquer momento a ameaçar promover rupturas com as instituições democráticas.

