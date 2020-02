Acuado, Bolsonaro orienta ministros a evitar participação em protestos

Orientação para ministros e demais integrantes da equipe de governo veio na esteira da divulgação de um vídeo de apoio às manifestações contra o Congresso e o STF pelo próprio Jair Bolsonaro. Objetivo é evitar maiores desgastes com o Legislativo e o Judiciário edit

247 - Acuado pela repercussão negativa resultante da divulgação de um vídeo de apoio às manifestações contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), marcadas para o próximo dia 15, Jair Bolsonaro orientou os ministros e integrantes da sua equipe de governo a evitarem posicionamentos púbicos a favor dos protestos. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Bolsonaro teria dito aos ministros que evitem comparecer aos atos para evitar desgastes com o Legislativo e o Judiciário.

Em outra linha para tentar minimizar os estragos, assessores próximos a Bolsonaro têm defendido que ele abra um canal de diálogo com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, para explicar o episódio.

Nesta quarta-feira (26), Bolsonaro foi às redes sociais para chamar de "tentativas rasteiras de tumultuar a República" as interpretações sobre ele ter compartilhado o vídeo de convocação do ato contra o Congresso. Ainda segundo ele, as mensagens trocadas por ele em grupos de WhatsApp eram “de cunho pessoal".