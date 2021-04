Acuado pela CPI da Covid, Bolsonaro recorre à homofobia para erguer cortina de fumaça (vídeo)

“Tem uma cena dantesca: num evento, tá o Lula, acho que a Dilma, o Haddad atrás, Celso Amorim e 2 homens se beijando, mas de língua. Parecia aqueles casais apaixonados do Titanic, coisa inacreditável", disse o ocupante do Planalto a apoiadores edit

Revista Fórum - No dia em que foram iniciados os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as ações e omissões do governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19, a CPI do Genocídio, o presidente Jair Bolsonaro decidiu dar uma declaração homofóbica a seus apoiadores. A cena foi vista como uma tentativa de criar uma cortina de fumaça.

“Tem uma cena dantesca: num evento, tá o Lula, acho que a Dilma, o Haddad atrás, Celso Amorim e 2 homens se beijando, mas de língua. Parecia aqueles casais apaixonados do Titanic, coisa inacreditável. Cada um vai fazer amor, ser feliz como bem entender. Agora, aquela cena… Um presidente da República sorrindo, de deboche, como se fosse uma coisa mais linda do mundo”, disse o presidente no cercadinho do Palácio do Alvorada, nesta terça-feira (27).

