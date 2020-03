247 - A manifestação de apoiadores da extrema direita em apoio ao governo Jair Bolsonaro e contra o Congresso, marcada para próximo dia 15 de março, ganhou o apoio de youtubers que pedem o fechamento do Congresso e a intervenção das Forças Armadas. “O movimento tem sido mais evidente entre youtubers que defendem cegamente Bolsonaro. Nos últimos dias, alguns deles, que nunca foram um modelo de respeito às instituições, parecem mais assanhados”, destaca o jornalista Carlos Zanini em seu blog.

Como exemplos das convocações para o ataque às instituições , Zanini ressalta o título de um vídeo do Vlog do Lisboa: “Agora não tem mais volta. Fecha o STF, fecha o Senado, fecha a Câmara”. Paulo Lisboa, que esteve no grupo de youtubers que foram recebidos pelo próprio Bolsonaro no Palácio do Planalto no ano passado. Em apenas cinco dias. O vídeo contabilizava mais de 125 mil visualizações. “Uma coisa é você respeitar as instituições. Outra coisa é respeitar quem está lá dentro”, diz Lisboa no vídeo.

“Em outro vídeo, publicado em 26 de fevereiro e que teve 146 mil visualizações, Lisboa faz referência ao filmete que o próprio Bolsonaro compartilhou convocando para o ato”, observa a reportagem. “Uma pergunta que eu faço: Bolsonaro deve fechar tudo? Por que STF e Congresso estão com tanto medo de um videozinho?”, ironiza em seguida.

Em outro exemplo, Zanini diz que o “responsável pelo canal Giro de Notícias, Alberto Silva publicou em 28 de fevereiro um vídeo dizendo que o Exército não dará um golpe, mas cogita um contragolpe em reação a uma suposta trama do Congresso para tirar Bolsonaro do cargo”. “Silva é o mesmo que foi objeto de uma reportagem da Folha, de 2017, mostrando como funciona a engrenagem das notícias falsas no Brasil”, relembra o texto.