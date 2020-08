Acusada de mandar matar o marido, Flordelis diz que vai vencer batalha “na oração”

Flordelis ainda defendeu seu filho adotivo Carlos Ubiraci, também pastor, preso acusado de envolvimento no assassinato de Anderson Carmo edit

247 - Acusada de ser a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, a deputada, pastora e cantora gospel bolsonarista Flordelis enviou um áudio para frequentadores de sua igreja na última terça-feira, 27, no qual afirma que irá vencer “batalha na oração”.

Flordelis ainda defendeu seu filho adotivo Carlos Ubiraci, também pastor, preso na segunda-feira, 24, acusado de envolvimento no assassinato de Anderson.

“Nada é permanente. Tudo vai passar. Já, já, tudo vai ser esclarecido. Vocês vão acompanhar aí todos os esclarecimentos. Pastor Carlos não tem nada a ver com nada, tá bom? É mais uma covardia, é mais um teatro desse povo. Mas nós vamos vencer essa batalha na oração. Ninguém dê resposta nas redes sociais. Não vamos brigar. Essa briga não é nossa. Essa briga é de Deus”, disse a deputada.

