Acusada pela morte do marido, Flordelis tem recurso negado e será julgada por júri popular

247 - A Justiça do Rio de Janeiro manteve, nesta terça-feira, 28, negou recursos e manteve a decisão da 3ª Vara Criminal de Niterói para que a ex-deputada Flordelis e outros nove acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo sejam submetidos a júri popular, informou o G1.

A parlamentar e outros réus foram denunciados à Justiça em março deste ano pelo assassinato do pastor Anderson, ocorrido em 16 de junho de 2019. O pedido de julgamento pelo júri popular foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no mês passado.

Flordelis está presa desde o dia 13 de agosto, quando teve a prisão preventiva decretada pela juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, 48 horas após ter tido o mandato de deputada federal cassado no plenário da Câmara dos Deputados. Antes da cassação, ela tinha imunidade parlamentar.

