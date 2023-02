Acusado de assédio, ex-presidente da Caixa comparece ao Senado para prestigiar posse de bolsonaristas

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, exonerado após acusações de ter cometido assédio sexual contra funcionárias da empresa , compareceu à posse do Senado nesta quarta-feira (1) para prestigiar os senadores bolsonaristas empossados. A informação é do portal Metrópoles.

"(Vim) para a posse de todos os que apoiam o governo (de Jair) Bolsonaro. Em especial os que apoiam o governo Bolsonaro”, declarou Guimarães ao ser entrevistado por jornalistas em sua chegada.

Após as denúncias de assédio sexual virem à tona, também surgiram denúncias de assédio moral contra Guimarães em relação ao seu período no comando da Caixa. Em ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho chegou a pedir ao Judiciário que condenasse o ex-presidente da empresa ao pagamento de uma indenização de R$ 30,5 milhões - tal dinheiro iria para um fundo de proteção dos direitos dos trabalhadores.

