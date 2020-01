Acusado de crime de ódio, militante do Aliança pelo Brasil foge da Justiça

247 - Acusado de crime de ódio contra negros, gays e japoneses, após dizer que faria uma “limpeza étnica”, o ex-militante do PSL e atualmente integrante do Aliança pelo Brasil, partido criado por Jair Bolsonaro, Rafael Brandão Scaquetti Tavares foge da Justiça de Mato Grosso do Sul que não o encontra para entregar a citação.

De acordo com reportagem do jornal Correio do Estado, desde o ano passado foram feitas várias tentativas de citação para que seja dado andamento no processo contra Brandão, mas ele não é encontrado em nenhum dos endereços repassados. Para o Ministério Público, "há fortes indícios de que o denunciado esteja se ocultando para não ser citado".

Brandão virou réu na 2ª Vara Criminal de Campo Grande, acusado de crime de ódio contra negros, gays e japoneses, por afirmar que faria uma “limpeza etnica” em declarações feitas durante eleições de 2018.

"Não vejo a hora do Bolsonaro vencer as eleições e eu comprar meu pedaço de caibro para começar meus ataques. Ontem nas ruas de todo o país vi muitas famílias, mulheres e crianças destilando seus ódios pela rua, todos sedentos por um apenas um pedacinho de caibro pra começar a limpeza étnica que tanto sonhamos", escreveu Tavares, na época.

A denúncia ainda traz outro trecho, comprovado em uma captura de tela, no qual ele diz evela que um grupo perseguiria os gays, negros e outros. "Já montamos um grupo no WhatsApp e vamos perseguir os gays, os negros, os japoneses, os índios e não vai sobrar ninguém. Estou até pensando em deixar meu bigode igual do Hitler. Seu candidato coroné não vai marcar dois dígitos nas urnas, vc já pensou no seu textão do face pra justificar seu apoio aos corruptos no segundo turno?".

Nas redes sociais, ele diz que apenas usou de ironia para criticar acusações de que Jair Bolsonaro era a favor da violência contra a minoria.