Acusado de envolvimento em corrupção na compra da Covaxin, Ricardo Barros não comparece a cerimônia no Planalto

O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, falta a um evento no Palácio do Planalto em meio à crise de corrupção na compra da vacina Covaxin

247 - O deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, é presença constante nos eventos no Palácio do Planalto, mas nesta terça-feira (29), ele não compareceu em uma cerimônia na sede do governo.

Barros está evitando exposição pública em meio às denúncias de que está envolvido nas irregularidades do contrato para a compra da vacina Covaxin, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

