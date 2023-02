Acusados de financiar atos terroristas tiveram acesso ao cercadinho de Bolsonaro no Alvorada

Apoie o 247

247 - Três dos 52 suspeitos de financiar os atos golpistas em Brasília, no dia 8 de janeiro, possuem registros de acesso ao chamado “cercadinho” do Palácio da Alvorada, utilizado por Jair Bolsonaro (PL) para interagir com apoiadores durante o seu governo. Segundo o Metrópoles, “as anotações são de diferentes datas de 2020 e 2021, quando Jair Bolsonaro (PL) ainda era presidente da República e adotava o hábito de receber grupos de apoiadores pela manhã e pela tarde, nos momentos em que saía do Alvorada e regressava à residência oficial”.

Conforme a reportagem, Márcia Regina Rodrigues teve acesso ao local no dia 20 de fevereiro de 2021 e em 10 de julho do mesmo ano. O empresário João Carlos Baldan teve seu acesso registrado no dia 31 de abril de 2021 e Pablo Henrique da Silva Santos, em 2 de maio de 2020.

Citando outros veículos de imprensa, o Metrópoles destaca que “Márcia Regina Rodrigues tem 48 anos e mora em Ribeirão Preto (SP). De acordo com dados da Justiça Eleitoral, ela forneceu R$ 5 mil para custear 'atividades de militância e mobilização de rua' da campanha de Isaac Antunes (PL-SP) a deputado federal. Antunes recebeu 14.371 votos e, embora não tenha sido eleito, conseguiu uma vaga de suplente na Câmara dos Deputados”.

O empresário João Carlos Baldan, de 47 anos, teria fretado um ônibus para levar os extremistas de São José do Rio Preto (SP) ao ato golpista na capital federal.”Por fim, Pablo Henrique da Silva Santos é de Belo Horizonte (MG). Não foram encontradas outras informações sobre ele”, finaliza a reportagem.

