Adelita Monteiro pede investigação de deputado bolsonarista que defendeu ganhar eleições 'na bala'

No ato do 7 de setembro em Fortaleza, o deputado bolsonarista delegado Cavalcante (PL) defendeu a não aceitação do resultado das urnas

247 - A candidata a deputada federal Adelita Monteiro, da Federação PSOL/REDE, protocolou, nesta quinta-feira (8) duas ações públicas pedindo investigação contra o deputado delegado Cavalcante (PL), pelas ameaças proferidas durante o 7 de setembro em Fortaleza.

No ato público, o parlamentar defendeu a não aceitação do resultado das urnas. “Se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Não tem nem por onde, nós vamos ganhar na bala", declarou o parlamentar bolsonarista.

Os pedidos de investigação foram protocolados junto ao Ministério Público do Ceará (MP-CE) pedindo a abertura imediata de apuração para investigar os crimes de incitação a violência; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado e interrupção do processo eleitoral. A segunda ação foi protocolada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), para retirar imediatamente das redes do deputado o conteúdo que incita ao ódio e atenta contra o resultado das urnas, nas eleições do próximo 2 de outubro deste ano.

"Atentar contra a democracia é crime. Atentar contra a vida das pessoas e ameaçar a vida das pessoas é crime. Incitar a violência é crime. E nós não aceitaremos esse tipo de atitude." Afirma Adelita Monteiro (PSOL).

