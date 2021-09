Adesão ao bolsonarismo radical cresce entre oficiais das PMs, indica pesquisa

Bolsonarismo radical cresceu 29% entre as Polícias Militares de todo o país em 2021, aponta pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que as ideias extremistas ligadas ao bolsonarismo cresceram 29% nas Polícias Militares de todo o país ao longo deste ano. Entre os oficiais, o crescimento foi ainda maior, chegando a 35%.

Segundo o jornalsta Marcelo Godoy, em O Estado de S. Paulo, o estudo - que possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 3% - revela que 27% dos policiais militares interagiram em redes sociais em 2021, “compartilhando, comentando ou curtindo publicações de páginas do que a pesquisa chama de ‘bolsonarismo radical’”, contra 17% da população em geral.

A pesquisa apontou, ainda, que 23% dos oficiais das PMs participaram de ambientes radicalizados do bolsonarismo em 2021. “Esse número era de 17% em 2020 – um crescimento de 35%”, ressaltou a reportagem. Outros 21% dos oficiais interagiram com páginas de direita. Entre os praças e suboficiais, o radicalismo passou de 25% para 30% e o número dos que são adeptos do bolsonarismo orgânico subiu de 16% para 21%.

PUBLICIDADE

O radicalismo também é crescente nas Polícias Civil e Federal. Na Polícia Civil a adesão ao bolsonarismo chegou a 13% em 2021, contra 9% em 2020. Na Polícia Federal o índice é de 17% neste ano, contra 13% em 2020.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE