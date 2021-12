'Adesão do PV a Lula fortalece a luta democrática', diz Mercadante

Apoie o 247

247 - Segundo o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), presidente da Fundação Perseu Abramo, “a decisão dos diretórios estaduais do Partido Verde em aderir ao projeto de reconstrução do Brasil, liderado pelo ex-presidente Lula, amplia o leque das forças progressistas e fortalece a luta democrática contra a tragédia que é o desgoverno Bolsonaro”.

Em reunião com presidentes estaduais na segunda-feira, 20, o PV fechou apoio à candidatura do ex-presidente Lula à presidência em 2022. Além disso, o PV irá participar nas negociações da formação da federação partidária que o PT discute com PCdoB, PSB e PSOL — este último, no entanto, já indicou que quer uma federação alternativa à petista.

Mercadante reforçou que a aliança do PV com o PT é importante para destacar “a pauta do enfrentamento da emergência climática e ambiental, temas fundamentais para todo o planeta e que são uma agenda prioritária das principais lideranças do mundo”.

“A Fundação Perseu Abramo e a Fundação Herbet Daniel já vinham trabalhando no desenho de políticas públicas e de estratégias inovadoras de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Essa decisão do PV vem em boa hora e é um importante passo na consolidação dessa parceria e no entendimento de que as forças democráticas precisam estar juntas e ao lado de Lula para derrotar os retrocessos civilizatórios da extrema direita”, destacou.

