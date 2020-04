Adiada mais uma vez: governo federal diz que máscaras da China chegarão ao Brasil no dia 27

247 - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quarta-feira (22) que a chegada de 17 milhões de máscaras vindas da China para auxiliar na proteção contra o Covid-19 deve acontecer na próxima segunda-feira (27).

A chegada das máscaras já foi adiada por três vezes: inicialmente a entrega estava prevista para o dia de 10 de abril, que foi passada para a semana seguinte e depois adiada novamente para o dia 21 de abril.

Tarcísio de Freitas informou que aviões brasileiros já estão na China, mas que aguardam a liberação do material. "Eles [os chineses] reforçaram nesses últimos dias as inspeções desses produtos. Então a gente tem a inspeção da autoridade chinesa e da nossa empresa de certificação para fazer o embarque. Essa inspeção e o embarque devem acabar no sábado. Então é provável que as aeronaves decolem da China no domingo. E esse material, essa carga de EPIs [equipamentos de proteção individual] deve chegar aqui, essa primeira carga, na segunda-feira".

