Adiamento do Enem 2020 pode ser votado no Senado nesta terça (19)

O projeto prevê a prorrogação de "provas, exames e demais atividades para o acesso ao ensino superior", por causa do coronavírus edit

247 - O Senado pode votar, nesta terça-feira (19), o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e de vestibulares. O projeto prevê a prorrogação de "provas, exames e demais atividades para o acesso ao ensino superior", por causa do coronavírus. A proposta é da senadora Daniela Ribeiro (PP-PB).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza a aplicação do Enem, afirmou que as datas da prova não são "imutáveis", mas estão mantidas, a princípio, para novembro - 1º e 8 ocorre a versão presencil, e 22 e 29 de novembro, a versão digital (inédita).

Em nota, o Inep disse que, como "ainda estamos enfrentando a situação de emergência de saúde pública" em decorrência da Covid-19, não é possível tomar decisões por ora.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.