Sputnik - Na manhã desta quinta-feira (5) o Ministério da Saúde informou que a contraprova dos exames de coronavírus da adolescente de São Paulo deu positivo. Entretanto, o caso não é considerado como confirmado, pois não preenche a definição para COVID-19.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que mesmo em caso de presença do vírus, um portador assintomático não cumpre a definição de caso.

"Segundo critérios técnicos, embora tenha confirmado a presença do vírus, um portador assintomático não cumpre a definição de caso, o que incluiria febre associado a mais um sintoma respiratório. Portanto, esse não será somado aos casos confirmados do novo coronavírus", cita a nota do Ministério da Saúde.

Os médicos realizaram o atendimento e, mesmo não apresentando sintomas, a adolescente passou por exames e os médicos coletaram amostras para teste para coronavírus, que foram encaminhadas ao Laboratório Fleury.

O exame deu positivo. Entretanto, o Ministério da Saúde afirmou que outras análises estão sendo realizadas com o objetivo de mostrar a carga viral da adolescente, bem como o potencial de transmissão e a supressão de sintomas por uso de medicamentos.

A adolescente de 13 anos de idade viajou ao exterior, passando por Portugal e Itália, e sofreu uma lesão durante a viagem.

No domingo (1º), ela retornou ao Brasil e procurou atendimento no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, no dia 3 de março.