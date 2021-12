Adolescente pede socorro por áudio para não ser estuprada por caminhoneiro

Apoie o 247

247 - Um áudio mostra o pedido de socorro de uma jovem de 13 anos à namorada para que não fosse estuprada por um caminhoneiro. Ela tinha fugido de um abrigo em São Paulo e estava pegando carona até Rio Verde, no sudoeste do estado. No meio do caminho, o suspeito a levou a um hotel na cidade de Acreúna, onde teria tentado cometer o crime.

“Estou em um caminhão aqui de um homem que quer abusar de mim. Quando eu entrei dentro da coisa [caminhão], ele falou: ‘fia, daqui você não sai enquanto você não vender o seu corpo para mim’”, contou em áudio.

A adolescente vivia em um abrigo depois de ter sido abusada sexualmente por um familiar. Ela conheceu uma garota de Rio Verde pela internet e estava pegando carona para encontrá-la.

Por meio do pedido de ajuda à namorada, a Polícia Rodoviária Federal começou a fazer buscas na região. O caminhoneiro foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.

