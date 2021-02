"Adote um Parque": Carrefour faz acordo com governo para preservar área da Amazônia

A rede de hipermercados francesa se comprometeu a investir R$ 4 milhões por ano na preservação de uma área de conservação no bioma. “Adote um Parque” do Ministério do Meio Ambiente pretende disponibilizar cerca de 15% da Amazônia para patrocínio edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro lançará nesta terça-feira, 9, o programa “Adote um Parque” e o Ministério do Meio Ambiente já fechou acordo com o Carrefour para apoiar a preservação de uma área da Amazônia.

A rede de hipermercados francesa se comprometeu a investir R$ 4 milhões por ano na preservação de uma área de conservação no bioma. A imagem ‘“social” do Carrefour está afetada diante do assassinato do operário negro João Alberto Freitas, por dois seguranças de uma loja em Porto Alegre, em 19 de novembro do ano passado.

O programa “Adote um Parque” foi elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, chefiado por Ricardo Salles, que pretende disponibilizar cerca de 15% da Amazônia para patrocínio. No caso do Carrefour, a empresa será responsável pela pela preservação de 75 mil hectares de floresta durante um ano. O acordo poderá ser renovado por mais quatro anos.

Segundo Salles, outras cinco empresas devem aderir nos próximos dias ao programa, mas os nomes ainda não foram revelados. O ministro prevê que as seis empresas juntas podem destinar R$ 14 milhões para os esforços de proteção da Amazônia.

Apesar de não ser um programa de concessão ou venda de terras, o programa coloca a proteção da Amazônia nas mãos da iniciativa privada, num momento em que o ritmo das queimadas atingiu recorde no ano passado.

Estrangeiros pagarão 10 euros por hectare e empresas nacionais, R$ 50.

A medida ocorre após longa pressão sobre o governo Bolsonaro para realizar algum tipo de política de preservação ambiental.

