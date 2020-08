Advocacia do Senado pede arquivamento de investigação contra Flávio Bolsonaro por envolvimento com milícias

De acordo com o parecer, os fatos não são contemporâneos "com a legislatura atual" de Flávio Bolsonaro edit

247 - A advocacia-geral do Senado emitiu um parecer recomendando o arquivamento de uma representação que pedia investigação contra o senador Flávio Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar. A informação é da jornalista Mônica Bergamo.

De acordo com o parecer, os fatos não são contemporâneos "com a legislatura atual", condição que seria necessária para a admissibilidade de uma investigação.

A representação foi feita pelo PSOL, Rede e PT e apontou “ligação forte e longeva com as milícias no Rio de Janeiro”, e de ter incorrido na chamada "rachadinha" como argumento para pedir a investigação.

O parecer será encaminhado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e também passará pela avaliação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.