Advogada de Bolsonaro, Karina Kufa processa Abraham Weintraub

A advogada de Jair Bolsonaro (PL), Karina Kufa, abriu um processo contra o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub por ofensas e calúnia.

Segundo Kufa, as ofensas tiveram início em outubro de 2020, quando o ex-ministro e aliado de primeira hora de Bolsonaro a acusou de coordenar uma milícia digital nas redes sociais que teria como alvo “pessoas de viés conservador, agentes políticos, ministros de estado do atual governo e prejudicar a criação do partido em formação Aliança pelo Brasil”.

“As acusações proferidas tiveram sérias repercussões, uma vez que a interpelante passou a ser importunada com desmedidas ofensas na rede social por parte de todo o país. Fato é que a publicação do interpelado na rede mundial de computadores afigura-se extremamente grave, potencialmente criminosa e precisa ser esclarecida por ele, sendo absolutamente cabível, portanto, o pedido de explicações”, diz trecho da ação.

Na ação, a advogada pede que Weintraub explique o que pretendeu dizer com suas publicações; de que forma a profissional teria sabotado a criação da legenda; e qual o interesse do ex-ministro de disseminar “fatos ofensivos e criminosos”.

