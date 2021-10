Advogada de Bolsonaro vai montar curso para orientar blogueiros de direita

Anúncio de Karina Kufa veio na esteira dos recados do TSE sobre o uso de fake news nas eleições do próximo ano no julgamento de ações contra Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A advogada karina Kufa, que defende Jair Bolsonaro, afirmou que o resultado do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das ações contra Jair Bolsonaro, que não resultaram na cassação do mandato, tornou o uso da internet “bem díficil” nas eleições do próximo ano e que, por isso, irá montar um curso de direito eleitoral voltado para blogueiros bolsonaristas e de direita como atuar nas eleições de 2022.

“As regras estritas sempre valeram para a propaganda eleitoral de TV e rádio, e também para imprensa. Equiparar blogueiros à grande mídia e impor a eles as mesmas restrições é desproporcional. São pessoas muitas vezes pouco instruídas, que falam besteira e que não contam com apoio da mesma estrutura jurídica", disse a advogada à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Ainda segundo ela, a plataforma será aberta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE