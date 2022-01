Advogada de Bolsonaro vai processar Weintraub

Apoie o 247

247 - A advogada Karina Kufa, que defende Jair Bolsonaro, irá, processar o ex-ministro Abraham Weintraub após ser atacada por ele nas redes sociais nesta sexta-feira (21), De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Kufa irá acionar as esferas criminal e cível, pedindo indenização por danos morais.

A troca de ofensas pela internet teve início após Kufa se unir a um grupo de bolsonaristas que vem revidando os ataques e críticas feitos a Bolsonaro e ao Centrão pelos irmãos Abraham e Arthur Weintraub, ex-assessor no Planalto. Abraham Weintraub tenta viabilizar sua candidatura ao governo de São Paulo, mas não tem o apoio de Bolsonaro,que já anunciou preferir o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

“Caíram as máscaras. Os irmãos nunca me enganaram”, escreveu a advogada no Twitter. Na resposta, o ex-ministro insinuou que ela teria recolhido dinheiro para fundar o Aliança Pelo Brasil, partido que Bolsonaro tentou fundar sem sucesso por não conseguir recolher o número mínimo de assinaturas exigido pela Justiça Eleitoral.

“É verdade, eu nunca engano as pessoas. Já você… Cadê o Aliança? Foi sabotagem ou incompetência? Vai devolver o dinheiro”, postou Weintraub.

