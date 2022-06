Advogado anuncia que vai entrar com habeas corpus para libertar Milton Ribeiro

Defesa do ex-ministro, investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência, afirma que custódia é "injusta" edit

247 - A defesa do ex-ministro Milton Ribeiro, preso na manhã desta quarta-feira (22), anunciou que vai entrar com um pedido de Habeas Corpus para que Ribeiro seja solto e que sua "coação ilegal imposta" seja reconhecida, de acordo com a coluna Radar, da Veja.

Nas palavras do advogado Daniel Biaski, que também atua na defesa da primeira-dama Michelle Bolsonaro, “inexiste razão para a prisão preventiva editada. A custódia é injusta, desmotivada e indiscutivelmente desnecessária. Vamos entrar com o pedido (…) especialmente porque os fatos são pretéritos e sem contemporaneidade. Não se poderia decretar a medida excepcional.”

A defesa do ex-ministro também já havia solicitado, em caráter de urgência, que Ribeiro não fosse transferido para Brasília e permanecesse em Santos, onde foi detido. Sua audiência de custódia está marcada para as 14h de amanhã, na capital do Distrito Federal.

