Advogado criminal se oferece para defender vítimas de assédio judicial por parte do MBL

247 – O advogado criminal Marcelo Feller se ofereceu para defender quem vier a ser vítima do assédio judicial por parte do MBL, um grupo de agitação fascista, que atuou no golpe de estado de 2016 e promete processar todos aqueles que associarem o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), que defendeu a criação de um partido nazista no Flow Podcast, ao nazismo. Confira:

Se vc for processado pelo MBL, tô a sua disposição. Seja p/ te defender, seja p/ tentar achar alguém na sua cidade q te defende



Não tem nada mais escroto do que achar que defender partido nazista tá liberado pela liberdade de expressão, e achar q quem critica isso comete crime February 14, 2022

